Irak, Ramazan Bayramı'nda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti

Sputnik'in haberine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Irak’ta Koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulan Irak Yüksek Milli Sağlık Komisyonu'nun salgın hakkındaki gelişmeleri ele almak için Başbakan Mustafa el-Kazimi liderliğinde toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Komisyon, bayramda ülke genelinde kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Irak’ta 17 Mart’tan bu yana kısmi ve kapsamlı sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Irak’ta toplam Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 767’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109’a ulaştı. Hastanelerde 924 kişi gözetim altında tutulurken, bin 734 kişi ise virüsü yenerek, taburcu edildi.