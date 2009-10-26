Irak polisinden 'tanıdık' görüntüler

Tuzhurmatu ilçesine bağlı Yengice köyünde düzenlenen futbol turnuvası kapsamındaki maç sırasında polis güçleri aniden sahaya indi, havaya ateş açtı ve bölgede adeta terör estirdi.5 gün kadar önce oynanan maçın ilk yarısı güzel geçti ancak olaylar maçın ikinci yarısında başladı.Hakkında tutuklama kararı olan bir kişinin gözaltına alınması gerekçesi ile harekete geçen polis bölgeyi aniden kuşattı.Futbol sahasına da giren polis korku saçtı.Genç futbolcular neye uğradıklarını henüz anlamazken polis güçleri sahanın hemen yanı başında bir kişi kişiyi köşeye sıkıştırıp tutuklamaya çalıştı.Irak'ın yeni demokrasisinde olaylar bunlarla yetinmedi, hakkında tutuklama kararı alınan kişinin polis tarafından tutuklama şeklide insanlık dışı eyleme dönüştü.Türkmen Tuzhurmatu ilçesine bağlı Yengice köyünde bu olayların yaşandığı futbol sahası adeta bir savaş alanına çevrildi, polisler mevzi aldı ve izin alınmadan evlere girildi.