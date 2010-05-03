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Dünya

Irak polisinden linç

Irak’ta Şubat 2007’de intihar saldırısı girişiminde bulunan bir Cezayirlinin, polis memurları tarafından linç edilme görüntüleri Irak televizyonlarında yayınlandı.

03 Mayıs 2010 03:00

T24- Irak polisi Şubat 2007'de intihar saldırısı girişiminden bulunan Cezayirliyi kafasına basarak vücudunu tekmeleyerek dövdü. Görüntüler Irak televizyonlarında yayınlandı.



Görüntülerde, Bağdat’taki bir polis karakoluna saldırı düzenlemek üzereyken vurularak durdurulan saldırganın yerde yattığı, etrafındaki polis memurlarının da adamın kafasına basarak vücudunu tekmelediği görülüyor. Polisler daha sonra havaya ateş açıp dans ederek kutlama yapıyor. İntihar eylemcisinin vurulduktan sonra mı, yoksa linç anında mı öldüğü ise kesin olarak anlaşılamıyor. Irak İçişleri Bakanlığı, görüntülerle ilgili olarak soruşturma açıldığını ve videodaki memurlar hakkında insan hakları ihlali suçlamasıyla dava açılacağını belirtti.

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