Irak polisinden linç

T24-

Görüntülerde, Bağdat’taki bir polis karakoluna saldırı düzenlemek üzereyken vurularak durdurulan saldırganın yerde yattığı, etrafındaki polis memurlarının da adamın kafasına basarak vücudunu tekmelediği görülüyor. Polisler daha sonra havaya ateş açıp dans ederek kutlama yapıyor. İntihar eylemcisinin vurulduktan sonra mı, yoksa linç anında mı öldüğü ise kesin olarak anlaşılamıyor. Irak İçişleri Bakanlığı, görüntülerle ilgili olarak soruşturma açıldığını ve videodaki memurlar hakkında insan hakları ihlali suçlamasıyla dava açılacağını belirtti.