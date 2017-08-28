Irak polisi Telafer’de işkence aleti ve uyuşturucu dolu cezaevini buldu

Irak Federal Polisi, IŞİD’den kurtarılan Telafer’in mahallelerinden birinde, içinde çok sayıda işkence aleti ile uyuşturucu haplarının bulunduğu bir cezaevini tespit etti.

Polis Şefi General Rayed Şaker Cevdet, “Cezaevi, Telafer’in batısındaki el-Saad mahallesinde tespit edildi. Cezaevinin içinde, sivillerin tutulup işkence edildiği işkence odaları var. İçinde ayrıca çok sayıda ilaç ve uyuşturucu maddeleri tespit edildi” diye açıkladı.

Federal polisin yaydığı videoda, el-Saad mahallesinde tespit edilen cezaevinin hücreleri ve içindeki kelepçe, kancalar, kameralar ve haplar gösteriliyor.