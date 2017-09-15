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Irak plakalı otomobilde 768 kaçak cep telefonu

ADANA, (DHA) - ADANA'da, Irak plakalı otomobilin yakıt deposunda 768 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı

15 Eylül 2017 14:34

ADANA, (DHA) - ADANA\'da, Irak plakalı otomobilin yakıt deposunda 768 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolu üzerindeki İncirlik Park alanında yaptığı asayiş uygulamasında, şüphe üzerine Irak plakalı otomobilde arama yaptı. Araçtaki sürücünün şüpheli hareketleri üzerine otomobil, özel alana alınarak detaylı arama yapıldı. Yakıt deposunun içinde 768 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis, Irak uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.

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