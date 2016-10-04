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Dünya

Irak parlamentosunda 'Türk büyükelçi sınır dışı edilsin' talebi

TBMM, 1 Ekim'de Suriye ve Irak tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına karar vermişti

04 Ekim 2016 20:33

Eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki’ye yakınlığıyla bilinen Cephet’ul İslah Grubu, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’nin sınır dışı edilmesini ve Irak’ın Ankara Büyükelçisi’nin geri çağrılmasını istedi.

Rudaw’ın aktardığına göre, önergede gerekçe olarak, ‘Türkiye’nin Irak’ın içişlerine müdahalesi, Irak topraklarında asker bulundurması ve Irak topraklarında operasyon yapılmasına izin veren sınır ötesi tezkeresinin yenilenmesi’ gösterildi. TBMM, 1 Ekim'de Suriye ve Irak tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına karar vermişti.

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