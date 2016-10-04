Irak parlamentosunda 'Türk büyükelçi sınır dışı edilsin' talebi

Eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki’ye yakınlığıyla bilinen Cephet’ul İslah Grubu, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’nin sınır dışı edilmesini ve Irak’ın Ankara Büyükelçisi’nin geri çağrılmasını istedi.

Rudaw’ın aktardığına göre, önergede gerekçe olarak, ‘Türkiye’nin Irak’ın içişlerine müdahalesi, Irak topraklarında asker bulundurması ve Irak topraklarında operasyon yapılmasına izin veren sınır ötesi tezkeresinin yenilenmesi’ gösterildi. TBMM, 1 Ekim'de Suriye ve Irak tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına karar vermişti.