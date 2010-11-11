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Dünya

IRAK PARLAMENTOSU TOPLANDI BAĞDAT (A.A)

11 Kasım 2010 21:05

-IRAK PARLAMENTOSU TOPLANDI BAĞDAT (A.A) - 11.11.2010 - Irak parlamentosu, başkent Bağdat'ta toplandı. 7 Martta yapılan seçimlerin üzerinden 8 ay geçtikten sonra, farklı siyasi güçlerin iktidar paylaşımı konusunda anlaşmaya varmasını takiben toplanan parlamentonun gündeminde başkan seçiminin bulunduğu belirtildi. Meclisin geçici başkanı Fuad Masum, bu akşamki oturumun 14 Haziranda başlayan ancak anlaşmazlıklar yüzünden açık kalan oturumun devamı olduğunu söyledi. Başkanlık seçimi için oy verme işlemi de başladı. Oylama gizli yapılıyor. Meclis Başkanı ve yardımcıları seçildikten sonra Cumhurbaşkanı ve iki yardımcısı için ayrı bir oylama yapılacak.

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