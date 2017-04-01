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Irak Parlamentosu Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılması yönünde karar aldı

Kerkük’te Kürdistan bayrağına 28 Mart'Ta onay çıkmıştı

01 Nisan 2017 17:47

Bağdat yönetimi, Kerkük'te Irak Kürditan Bölgesel Yönetimi bayrağının, hükümet binalarına asılmasına yönelik olarak "Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılmalı" yönünde karar aldığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet Haşim Muhtaroğlu'nun haberine göre,  Irak Temsilciler Meclisi çoğunluk oy birliğiyle Kerkük'te valilik ve devlet binalarının üzerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının göndere çekilmesini reddetti.

Meclis ayrıca Kerkük petrolünün Irak anayasası 11. Maddesine göre tüm Iraklıların milli gelir kaynağı olduğunu ve bunun eşit olarak IKB ve diğer iller arasında eşit olarak dağılmasına karar verdi.

 

 

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