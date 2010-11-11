-IRAK PARLAMENTOSU BAŞKANI SEÇİLDİ BAĞDAT (AA) - 11.11.2010 - Irak Milli Meclisi, bu akşamki oturumunda Irakiye listesi kurmaylarından Usame Nuceyfi'yi meclis başkanlığına seçti. Oylamadan önce, Kur'an-ı Kerim okundu ve geçtiğimiz akşam hayatını kaybeden Kürt İttifakından milletvekili Sami Şorş için saygı duruşunda bulunuldu. Meclis Başkanı ve 2 yardımcısı için Irak anayasasının 55. maddesi uyarınca yapılan gizli oy kullanma işleminden sonra, Usame Nuceyfi Meclis Başkanlığına seçildi. 295 milletvekilinin oy kullandığı seçimlerde 227 milletvekili Nuceyfi'nin lehine oy kullandı. Irak anayasası gereği meclis başkanı ve yardımcıları için ayrı oylama yapıldı. Meclis başkanı yardımcıları için yapılan oylama sürerken, Cumhurbaşkanı ve yardımcıları için ayrı yapılacak oylamalara daha sonra geçilecek. Oylamaların geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına Irakiye listesi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı görevini yürütmekte olan Tarık El Haşimi'nin aday olduğu bildirildi. Fuad Masum'un Başkanlığındaki oturuma başta Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Başbakan Nuri El Maliki, Irakiye Listesi Başkanı İyad Allavi, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani olmak üzere siyasi kitle liderleri ve milletvekilleri yabancı misyon temsilcileri katıldı.