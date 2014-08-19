Irak ordusunun Tikrit operasyonu başarısız oldu

Irak ordusunun, Tikrit’i Irak Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) geri almak amacıyla başlattığı geniş çapta operasyon örgütün sert karşılık vermesi üzerine başarısız oldu.

Irak ordusu yetkilileri Reuters’a yaptıkları açıklamada, Tikrit’teki IŞİD güçlerinin yoğun direnişi nedeniyle kente giremediğini açıkladı.

Bölgedeki görgü tanıkları da Reuters’a, Tikrit’in hala IŞİD'in elinde olduğunu teyit etti.

Saddam Hüseyin’in memleketi ve Selahaddin Vilayeti’nin başkenti olan Tikrit 11 Haziran’da IŞİD kontrolüne girmişti.

Irak’taki kaos ortamı IŞİD’in peşmerge kontrolündeki Sincar, Mahmur ve Musul Barajı çevresini ele geçirmesinin ardından iyice tırmanmıştı.

'Hedef Musul'u geri almak'

Kürt güçlerin barajı ele geçirmesinin ardından Irak ‘terörle mücadele birimi’ sözcüsü Sabah Nuri, ABD’nin sağladığı istihbarat desteğiyle sıradaki hedeflerinin Musul’u yeniden ele geçirmek olduğunu söyledi.

Nuri, bir süredir uyguladıkları taktiğin IŞİD’in elindeki bölgeleri geri almada işe yaradığını ve aynı taktikle Musul’u da geri almak için saldıracaklarını belirtti.

Musul kenti günlerce süren çatışmaların ardından 10 Haziran’da IŞİD’in eline geçmiş ve daha sonra örgüt Irak topraklarındaki etki alanını genişletmişti.

Irak ordusunun açıklaması, peşmerge birliklerinin ABD hava operasyonu eşliğinde Musul Barajı'nı IŞİD'den geri almasının ardından geldi.

Irak ordu sözcüsü Kasım Atta da, devlet televizyonu Irakiye’ye yaptığı açıklamada peşmerge birlikleriyle Irak ‘terörle mücadele güçlerinin’ IŞİD’i Musul Barajı’ndan çıkardığını duyurdu.

Kaynak: Al Jazeera ve Reuters