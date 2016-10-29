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Dünya

Irak Ordusu'nun Musul'a ilerleyişi durdu

ABD’li komutan Albay John Dorrian, Musul operasyonuna ilişkin bilgi verdi

29 Ekim 2016 00:55

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonda görevli olan ABD’li komutan Albay John Dorrian, Irak güvenlik güçlerinin Musul’un kuzeyine doğru ilerleyişini güvenlik tedbirlerini artırmak ve ikmal nedeniyle durdurduklarını bildirdi.

Albay Dorrian, IŞİD ile mücadele kapsamındaki gelişmelere ilişkin Pentagon’daki basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Musul operasyonuyla ilgili bir soru üzerine Iraklı güvenlik kuvvetlerinin kentin kuzeyine doğru ilerleyişlerini durdukları bilgisini veren Dorrian, askerlerin büyük bir bölümünün beklemede olduğunu ifade etti.

Dorrian, “Askerler duraklıyor ve yeniden pozisyon, tertibat alıyorlar. Arkalarını temizliyorlar. Bunun birkaç gün süreceğini düşünüyoruz, sonrasında Musul’a doğru yürüyüşlerine devam edecekler. Bu onların oyun planı ve bu plana bağlı kalacaklarını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Savaşın şu aşamasında böyle bir duraksamanın normal olduğunu vurgulayan Dorrian, bunun Iraklı güçlerin hızını kaybettiklerinin göstergesi olamayacağını kaydetti. Dorrian, duraksamanın askerlere takviyede bulunmak için de gerekli olduğuna işaret etti.

 

Suriye’de Amerikan ve Rus jetinin yakınlaşması

 

Öte yandan Pentagon, bu ay içerisinde bir Rus savaş uçağının Suriye’de Amerikan askeri uçağına “tehlikeli bir şekilde yakınlaştığını” duyurdu.

Suriye’nin doğusunda 17 Ekim’de gerçekleşen olayda, Rus jetinin, Amerikan uçağının yarım mil (800 metre) kadar yakınından uçtuğunu açıklayan Pentagon yetkilileri, Rus jetin büyük bir ihtimalle Amerikan uçağını karanlıkta görmediğini bildirdi.

Konunun hatırlatılması üzerine Dorrian ise Rus jetin “kötü bir niyetle” yaklaştığını düşünmediklerini belirtti. Dorrian ancak söz konusu mesafenin “sevmedikleri kadar yakın” olduğunu dile getirdi.

 

 

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