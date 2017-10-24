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Dünya

Irak ordusundan yeni hamle

Irak ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olan gümrük kapılarını ele geçirmek için harekete geçti

24 Ekim 2017 12:59

Irak ordusu, Türkiye ile Suriye sınırında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olan gümrük kapılarını ele geçirmek için harekete geçti. Suriye sınırındaki Fişhabur bölgesine yığınak yapan Irak ordusunun hedefinde Musul'un kuzeybatısından geçen petrol boru hattı da var.

NTV'nin haberine göre, Irak hükümetinin güvenlik danışmanı, Türkiye ve Suriye sınırı kapılarının yer aldığı Fişhabur bölgesini kontrol altına almak istediklerini doğruladı. Ancak askeri bir harekat planlanıp planlanmadığı konusunda bilgi vermedi.

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı yapılan boru hattının bir bölümü, Irak ordusunun yığınak yaptığı bu bölgeden geçiyor.

Kürt Bölgesel Güvenlik Konseyi, Irak ordusunun son 48 saatte 'Kürt Bölgesi’nin sınırlarına Amerikan tipi çok sayıda tank, zırhlı araç ve hummer aktardığını duyurdu. 

Peşmerge güçleri, Irak ordusunun Suriye sınırındaki Fişhabur Sınır Kapısı'na ilerleyişini durdurmak için Musul'un Sincar ilçesi ile Duhok kentini birbirine bağlayan ana yolu kapattı.

Irak ordusunun ilerleyişi, Bölgesel Kürt Yönetimi'ni de karıştırmış durumda. Bölgede 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve Parlamento seçimleri ertelendi. Ana muhalefetteki Goran hareketi, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin istifasını istedi. 

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