Irak Ordusu'ndan Musul operasyonu

Musul operasyonunun başladığını, Irak Başbakanı Haydar El İbadi duyurdu. Irak Başbakanı Haydar El İbadi devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Birlikerimiz vatandaşlarımızın IŞİD'den kurtarılması operasyonuna başlıyor" dedi. Operasyonun başlamasından sonra açıklama yapan General Abdülamir Carallah, güvenlik güçlerinin havaalanı yakınlarındaki iki köyü aldığını belirtti.

Musul'un doğu ve batısını Dicle nehri ayırıyor. Irak Ordusu geçen yıl ekim ayında operasyonlara başlamış, IŞİD karşıtı koalisyon güçleri ve peşmergenin de desteğiyle geçen ay Musul'un doğusunu IŞİD'den almıştı. Iraklı güvenlik güçlerinin Musul'un batısını kurtarma operasyonunda öncelikli hedefinin havaalanı olması bekleniyor.

Musul'un batısında doğusuna göre daha fazla insan yaşıyor. Uzmanlar bu nedenle operasyonun doğu operasyonuna göre daha zorlu geçeceği uyarısında bulunuyor. Musul'un batısında sokakların daha dar olduğu ve büyük askeri araçların bu sokaklara giremeyebileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra IŞİD'in Musul'un batısında, kentin doğusuna göre daha güçlü olduğu bildiriliyor. Washington'daki Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nden Irak uzmanı Emily Anagnostos, "IŞİD'in Musul'un batısındaki direnişi daha güçlü olabilir, operasyon zor olabilir ama operasyonun ardından IŞİD'in bağlantılarını kesilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

IŞİD 2014 yılında Irak'ın bir bölümünde kontrolü ele geçirmişti. 2014 yılı Haziran ayında Musul'u ele geçirmesinin ardından örgütün lideri Ebu Bekir El Bağdadi Irak ve Suriye'nin bir bölümünde hilafet devleti ilan etmişti. Musul'un doğusu, IŞİD'in Irak'ta elindeki son büyük kent.

BM'nin insani yardımlardan sorumlu koordinatörü Lise Grandi yaptığı açıklamada, Musul'un batısındaki siviller için endişe ettiğini belirtti. BM temsilcisi yüz binlerce sivilin korunması için her türlü önlemin alınması gerektiğine dikkat çekti.

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afp, HT/AG