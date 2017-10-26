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Irak ordusu ve Haşdi Şabi, peşmergeyle Suriye sınırı yakınlarında çatıştı 

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yaptığı 'bağımsızlık referandumu' sonrası Bağdat yönetiminin tartışmalı bölgelere yönelik 16 Ekim'de başlattığı operasyon devam ederken, Suriye sınırı yakınlarında bulunan Sihela bölge

26 Ekim 2017 14:22

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de yaptığı \'bağımsızlık referandumu\' sonrası Bağdat yönetiminin tartışmalı bölgelere yönelik 16 Ekim\'de başlattığı operasyon devam ederken, Suriye sınırı yakınlarında bulunan Sihela bölgesindeki Iraklı güçlerle peşmerge arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada peşmergenin, Haşdi Şabi\'nin saldırısını püskürttüğü belirtilirken, çatışmanın seyrek olarak devam ettiği öğrenildi. 
Irak ordusunun anayasada \'tartışmalı bölge\' olarak görülen; ancak 2003 yılından beri peşmergenin denetiminde bulunan bölgelere yönelik Haşdi Şabi\'yle başlattığı operasyon kapsamında, bugün Suriye sınırı yakınlarında çatışma çıktı. Dicle Nehri\'nin batısında bulunan, Musul\'a bağlı Sihela bölgesinde, sabah saatlerinde çatışma meydana geldi. Haşdi Şabi ve peşmerge arasında, saat 07.00 sıralarında, çıkan çatışmada ağır silahlar kullanılırken, peşmerge kaynakları, Iraklı güçlerin saldırısının püskürtüldüğünü ileri sürdü. Bölgede çatışmaların, zaman zaman devam ettiği belirtildi. 

 

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