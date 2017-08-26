T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak ordusu, Telafer'de şehir merkezine girdi

Türkmen kenti Telafer 2014 yılından bu yana IŞİD kontrolünde bulunuyor

26 Ağustos 2017 01:25

Irak'ın Telafer şehrini IŞİD’ten temizlemek için başlatılan operasyonda Irak askerleri şehir merkezine ulaştığı bilgisi ulaştı. Sokak çatışmalarının gerçekleştiği bölgede Irak ordusu tanklar ve zırhlı araçlarla ilerliyor.

Son 24 saatte, Cezire, Hadra ve Vihda mahalleleri teröristlerden temizlendi. Operasyonun altıncı gününde şimdiye dek 320 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütü IŞİD’ten kurtarma operasyonu kapsamında, "Muhallebiye" kasabasını geri aldığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Albay Abdulselam el-Cuburi, yaptığı açıklamada, "15. Tugay ile onlara destek veren Haşdi Şabi güçlerinin, IŞİD’in elinde tuttuğu Muhallebiye kasabasında kontrolü sağladığını" söyledi.

Kasaba merkezinde kontrolü sağlayan güvenlik güçlerinin, teröristlerin geride bıraktığı bombaları temizlemeye çalıştığını kaydeden Cuburi, Muhallebiye'nin yanı sıra ona bağlı Muşrifiye köyü ile çevre bölgelerin de DEAŞ'tan kurtarıldığını aktardı.

 

Şehir 2014'ten beri IŞİD kontrolünde

 

IŞİD’in Haziran 2014'te ele geçirdiği Muhallebiye beldesi, Musul kent merkezine bağlı olup batısında yer alıyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

Telafer Musul'a kıyasla çok daha küçük olsa da, IŞİD’in 2014'ten bu yana "stratejik üs" olarak kullandığı bir yer. Kent, 2004 sonundan 2006'ya dek “El Kaide" örgütünün kontrolündeydi.

Şehir IŞİD’in eline geçmeden önce 200 bin kişilik nüfusunun büyük çoğunluğu Türkmendi ve bunların da yine büyük çoğunluğu Sünnilerden oluşuyordu.

 

 

 

ETİKETLER

ırakışidtelaferorduoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24