Irak ordusu, Telafer'de şehir merkezine girdi

Irak'ın Telafer şehrini IŞİD’ten temizlemek için başlatılan operasyonda Irak askerleri şehir merkezine ulaştığı bilgisi ulaştı. Sokak çatışmalarının gerçekleştiği bölgede Irak ordusu tanklar ve zırhlı araçlarla ilerliyor.

Son 24 saatte, Cezire, Hadra ve Vihda mahalleleri teröristlerden temizlendi. Operasyonun altıncı gününde şimdiye dek 320 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütü IŞİD’ten kurtarma operasyonu kapsamında, "Muhallebiye" kasabasını geri aldığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Albay Abdulselam el-Cuburi, yaptığı açıklamada, "15. Tugay ile onlara destek veren Haşdi Şabi güçlerinin, IŞİD’in elinde tuttuğu Muhallebiye kasabasında kontrolü sağladığını" söyledi.

Kasaba merkezinde kontrolü sağlayan güvenlik güçlerinin, teröristlerin geride bıraktığı bombaları temizlemeye çalıştığını kaydeden Cuburi, Muhallebiye'nin yanı sıra ona bağlı Muşrifiye köyü ile çevre bölgelerin de DEAŞ'tan kurtarıldığını aktardı.

Şehir 2014'ten beri IŞİD kontrolünde

IŞİD’in Haziran 2014'te ele geçirdiği Muhallebiye beldesi, Musul kent merkezine bağlı olup batısında yer alıyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

Telafer Musul'a kıyasla çok daha küçük olsa da, IŞİD’in 2014'ten bu yana "stratejik üs" olarak kullandığı bir yer. Kent, 2004 sonundan 2006'ya dek “El Kaide" örgütünün kontrolündeydi.

Şehir IŞİD’in eline geçmeden önce 200 bin kişilik nüfusunun büyük çoğunluğu Türkmendi ve bunların da yine büyük çoğunluğu Sünnilerden oluşuyordu.