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Deutsche Welle

Irak ordusu Telafer Kalesine ulaştı

ABD'nin desteğiyle Telafer'e operasyon başlatan Irak ordusunun kentin tarihi merkezine ulaştığı bildirildi. Şiddetli çatışmalar sürerken, Iraklı birliklerin birkaç mahalleyi kontrolüne aldığı belirtildi.

26 Ağustos 2017 00:09

Irak ordusunun ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle IŞİD'e karşı Telafer'e başlattıkları operasyonun altıncı gününde kentin tarihi merkezine dayandığı bildirildi.

Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle ilerleyen Irak ordusuna bağlı birliklerin, örgütün Telafer içindeki savunma hattını kırarak Osmanlı döneminden kalma Kale'nin bulunduğu bölgeye ulaştığı bildirildi. Irak Ortak Operasyonlar Merkezi'nden yapılan açıklamada, Telafer'in doğusundaki El Nasr'da Irak bayrağının çekildiği belirtildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak ordusunun kentin merkezine ulaştığını ve birkaç mahallede kontrolü sağladıklarını ifade etti.

Irak Özel Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Haydar Fadıl da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Irak birlikleri Telafer'in merkezine ilerlerken, hava saldırılarıyla destek verdiğini belirtti. Fadıl, IŞİD militanlarıyla şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydetti. IŞİD'e karşı başlatılan Telafer operasyonunda Irak ordusuna bağlı birlikler, Şii Haşdi Şabi milisleri (Halk Seferberlik Güçleri) ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri yer alıyor.

Şii liderden çağrı

Irak'taki Şii'lerin dini lideri Ayetullah Ali El Sistani Telafer'de şiddetli çatışmalar sürerken, Irak genelinde doktorlara çağrı yaparak, sivillere yardım etmeleri çağrısı yaptı. Sistani, tüm sağlık çalışanlarının Telafer civarındaki bölgelere gidip, yaralılara yardım ederek, insani ve dini görevlerini yerine getirmelerini istedi.

Suriye sınırına 150 kilometre mesafedeki Telafer, Musul kentine de 70 kilometre mesafede bulunuyor. IŞİD işgalinden önce hem Şiilerin hem Sünnilerin yaşadığı Türkmen ağırlıklı yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa sahip olan kentte BM verilerine göre şu an yaklaşık 30 bin sivil mahsur kalmış durumda.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AP/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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