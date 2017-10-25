Irak ordusu Suriye sınırında IŞİD'e yönelik operasyon başlattı

Irak ordusu IŞİD'i Irak topraklarından tamamen çıkartmak için Suriye sınırında operasyon başlattı. Irak ordusundan yapılan açıklamada, Irak kuvvetlerinin Suriye sınırındaki IŞİD'li teröristleri temizleme operasyonu başlattığı belirtildi.

Irak ordusu Suriye sınırındaki terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlattı. Operasyon ile Irak, terör örgütü IŞİD'i bölgeden tamamen temizlemeyi hedefliyor.

Habertürk'ün haberine göre, terör örgütü IŞİD, dün Kerkük'ün Riyad bölgesinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi'ye pusu kurmuş, IŞİD'li teröristin kendisini patlatması sonucu Irak ordusundan 4 asker, Haşdi Şabi'den ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.