T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak ordusu Ramadi'yi geri almak için operasyon başlattı

Ramadi kenti, Bağdat'a sadece 110 kilometre mesafede bulunuyor

23 Mayıs 2015 19:00

Irak güçleri ve Şii milisler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarını geçen hafta ele geçirdikleri Ramadi'den çıkarmak için operasyon başlattı. Harekatın Ramadi'nin doğusunda Huseybe'de yoğunlaştığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Anbar vilayetinin yönetim merkezi olan Ramadi kenti, Bağdat'a sadece 110 kilometre mesafede bulunuyor.

Ramadi'nin düşmesi, Irak hükümetini zor durumda bırakmıştı.
Kentteki çatışmalarda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.

120 bin nüfuslu kentte halkın üçte biri evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Operasyona 3,000 kadar asker ve milisin katıldığı belirtiliyor.

Anbar vilayetinden bir yetkili BBC'ye Ramadi'nin yedi kilometre doğusunda bulunan Huseybe'nin yüzde 90'ında denetimi sağladıklarını söyledi.

Anbar vilayeti Bağdat'tan batıya doğru Suriye sınırına dek uzanıyor.

Irak, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlayan yollara ev sahipliği yapan vilayetin yarısının IŞİD'in elinde olduğu söyleniyor.

ETİKETLER

ramadiışidbağdatırak ordusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24