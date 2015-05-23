Irak ordusu Ramadi'yi geri almak için operasyon başlattı

Irak güçleri ve Şii milisler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarını geçen hafta ele geçirdikleri Ramadi'den çıkarmak için operasyon başlattı. Harekatın Ramadi'nin doğusunda Huseybe'de yoğunlaştığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Anbar vilayetinin yönetim merkezi olan Ramadi kenti, Bağdat'a sadece 110 kilometre mesafede bulunuyor.

Ramadi'nin düşmesi, Irak hükümetini zor durumda bırakmıştı.

Kentteki çatışmalarda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.

120 bin nüfuslu kentte halkın üçte biri evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Operasyona 3,000 kadar asker ve milisin katıldığı belirtiliyor.

Anbar vilayetinden bir yetkili BBC'ye Ramadi'nin yedi kilometre doğusunda bulunan Huseybe'nin yüzde 90'ında denetimi sağladıklarını söyledi.

Anbar vilayeti Bağdat'tan batıya doğru Suriye sınırına dek uzanıyor.

Irak, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlayan yollara ev sahipliği yapan vilayetin yarısının IŞİD'in elinde olduğu söyleniyor.