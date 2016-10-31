Irak ordusu Musul'un içine girdi

Musul operasyonunu sürdüren Irak ordusuna bağlı özel kuvvetler Musul'un içindeki Karama bölgesine girdi.

NTV'nin haberine göre, Irak ordusuna bağlı özel kuvvetler, diğer cephelerdeki güçlerden daha hızlı ilerlediği için geçtiğimiz hafta doğu cephesindeki operasyonuna ara vermişti.



Musul'un güneyinde ise Irak ordusu ve polis iki cepheden ilerleyişini sürdürüyor.

Musul operasyonuna cumartesi günü Şii Haşdi Şabi milisleri de katılmıştı. İran destekli Şii milislerin hedefinin Telafer'i ele geçirerek Musul ile Rakka arasındaki anayolu kesmek olduğu açıklanmıştı.