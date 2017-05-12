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Dünya

Irak ordusu: Musul'da ramazana kadar zafer ilan edeceğiz

Musul operasyonu şubat ayında başlamıştı

12 Mayıs 2017 00:59

Irak Genelkurmay Başkanı Osman el Ganimi, Musul kentinin 27 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan ayına kadar IŞİD'den tamamen kurtarılacağını söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Irak ordusunun Musul kentinde ateş hattına en yakın cephe birliklerini ziyaret eden el Ganimi, "Irak Silahlı Kuvvetleri, Musul'un batısında Ramazan ayından önce IŞİD'e karşı zaferini ilan edecek" dedi.

Musul'un batısındaki operasyonlar, kentin doğu kesimlerinin kurtarılmasının hemen ardından geçtiğimiz şubat ayında başlamıştı. Irak ordusunun verdiği bilgilere göre şimdiye kadar batı Musul'un üçte ikisi, radikal İslamcı teröristlerden temizlenmiş durumda.

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