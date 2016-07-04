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Dünya

Irak ordusu, Musul’da IŞİD’den 2 köyü aldı

IŞİD'e ait bomba yüklü 5 araç ile hedeflerinin etkisiz hale getirildiğini bildirildi

04 Temmuz 2016 21:38

Musul operasyonlar komutanlığı, ordu güçlerinin şehrin güneyinde düzenlediği operasyonda El Hac Ali köyleri bölgesindeki iki köyün radikal İslamcı terör örgütü IŞİD kontrolünden kurtarıldığını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, Musul'un El Gayyara nahiyesi yönündeki Dicle Nehri’nin doğu yakası yakınındaki köylerin kurtarıldığı bildirildi.

General Necim El Cuburi yaptığı açıklamada, operasyonda, IŞİD teröristlerinin büyük can ve askeri mühimmat kaybı verdiğini belirterek bu bölgelerin IŞİD için ana beslenme hattı olduğunu vurguladı.

Musul operasyonlar komutanlığı ayrıca, El Hac Ali köyünden göç eden 950 sivili karşıladıkları belirtilerek göçmenlere insani yardımların yapıldığını ve Dibege bölgesindeki kamplara götürüldükleri açıklandı.

General Kerim El Şuveyli ise yaptığı açıklamada ordu güçlerinin iki köyde düzenlediği operasyon sırasında terör örgütü IŞİD'e ait bomba yüklü 5 araç ile hedeflerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 

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