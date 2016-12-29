Irak ordusu Musul operasyonunda 'ikinci aşamaya' geçti

Askeri kaynaklara göre Irak, Musul'da konumlanan IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) örgütüne karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı.

Musul'u tamamen ele geçirmek isteyen Iraklı askeri güçler, operasyonun 'ikinci aşamasında' şehrin doğusuna doğru ilerliyor.

Irak ordusunun Ekim ayında Musul'u IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyon, Irak askerlerinin nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerine girmesi ardından yavaşlamıştı.

Musul şehrinin doğusundaki özel harekat birliklerinin başında olan kumandan Korgeneral Abdul-Wahab al-Saadi, AP haber ajansına takviye güçlerinin gelmesinin ardından tekrar saldırıya geçildiğini söyledi.

İlk defa Kasım ayında girilen Karama bölgesine tekrar saldırıda bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Askeri güçlerin Dicle Nehri'nden sadece üç kilometre daha geride bulunduğunu belirtti.

Devlet televizyonu Iraqiya ise Musul'un batısında bulunan El Kuds El-Oula bölgesinin Irak ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Binaların üzerine Irak bayrağının asıldığı görüntüler yayınlandı.

Kürt haber portalı Rudaw ise Musul'un kuzeyindeki El-Sada ve Tavilah köylerinin de Irak güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Diğer yandan Dicle Nehri üzerindeki son işleyen köprünün ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yıkıldığı iddia edildi.

IŞİD'e bağlı Amaq haber ajansının yayınladığı görüntüler, köprünün yıkıldığını öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler ise köprülerin yıkılmasının bir milyondan fazla sivilin tahliye edilmesini zorlaştıracağını belirtiyor.

Şimdiye kadar şehirden 100 binin üzerinde kişi tahliye edildi.

Irak ordusu Musul'u tekrar almak için 17 Ekim'de operasyona başlamış, ancak militanların keskin nişancı, intihar bombacısı ve top ateşiyle karşı saldırıya geçmesi ilerlemeyi zorlaştırmıştı.

IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçti.