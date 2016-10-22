Irak Ordusu: Kerkük'te kontrol tamamen sağlandı

Musul'da sıkışan terör örgütü DAEŞ'in dün eylem gerçekleştirdiği Kerkük'te kontrol sağlandı.

Irak Ordusu, terör örgütü IŞİD'in "uyuyan hücrelerinin", önceki geceden bu yana eş zamanlı intihar saldırıları gerçekleştirdiği Kerkük'te kontrolün sağlandığını açıkladı.

Dün yaşanan saldırılar sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, "Zalim terör örgütü DEAŞ'ın ne zaman nasıl saldıracağı belli olmaz. Halkın güvenliğini sağlamak için bugün sokağa çıkılmaması önemlidir. Musul kadar Kerkük de önemli çünkü birçok etnik ve dini unsur birlikte yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Maruf, "DAEŞ aniden Kerkük'e yönelmekle Musul operasyonundaki algıyı değiştirmeye çalışarak, dünyaya bir avuç militanla da bir kenti kontrol altına alabiliyorum mesajını vermek istiyor" dedi.

DAEŞ'in saldırılarının ardından Taliban'a bağlı peşmerge ve Şii milis güçleri Haşdi Şabi kuvvetleri, kente doğru hareket etti.

Kenti şu anda Barzani'ye bağlı peşmerge koruyor. Barzani ve Talabani peşmergesi arasında çatışma çıkabilir çünkü aralarında bir gerilim var.

Aynı ihtimal farklı peşmerge grupları ile Şii milisler karşı karşıya geldiğinde de yaşanabilir.

Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Eş zamanlı intihar saldırılarının gerçekleştirildiği Kerkük şehir merkezinde şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği 25'inin ise yaralandığı bildirildi.

Kerkük Azadi Hastanesi yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, gece başlayıp şu ana kadar devam eden çatışmalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25'i ise yaralandı.

Sağlık yetkilikeri, ölü ve yaralılar arasında güvenlik güçlerinin de olduğunu kaydetti.

Militanların çoğu yabancı uyruklu

Güvenlik güçleri ve kent merkezine sızan militanlar arasında çatışmalar yer yer devam ediyor.

Eski emniyet binası ve restorasyonda olan bir otel içerisinde halen militanların olduğu ve keskin nişancıların her iki bölgeden güvenlik güçlerini hedef aldığı aktarılıyor.

Kentin diğer bölgelerinde militanların kendini patlatması sonucu büyük hasarın meydana geldiği ifade ediliyor. Kerkük kentine sızan militanların çoğunun yabancı uyruklu olduğu gözleniyor.