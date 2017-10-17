Irak ordusu Kerkük'te Bay Hasan petrol sahasını ele geçirdi

Irak güçlerinin, Kerkük'teki Bay Hasan petrol sahası'nda Peşmerge'nin çekilmesi üzerine kontrolü sağladığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Haşdi Şabi'nin açıklamasında "Güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi, Kerkük'ün kuzey batısındaki Bay Hasan petrol sahasının tamamında kontrolü sağladı." denildi.

Açıklamada, Peşmergenin çekilmesi üzerine Bay Hasan petrol sahasında kontrolün gerçekleştiği kaydedildi.

IKBY'nin günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu.

"Kerkük'teki tüm petrol kuyuları kontrol altına alındı"

Bu arada, Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük'teki tüm petrol sahalarının merkezi yönetimin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi." dedi.

Cihad, söz konusu petrol kuyuları ve tesislerde görev yapacak yönetici ve teknik personelin atamasının da bir an önce yapılacağını sözlerine ekledi.

Irak güçleri, Kerkük'teki petrol sahaları ve petrol şirketini Peşmerge'den geri almıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırıları sırasında Kerkük'teki petrol kuyularını ele geçirmişti.