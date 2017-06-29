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Dünya

Irak ordusu IŞİD'in "hilafet" ilan ettiği camiyi ele geçirdi

Uluslararası gözlemciler, Irak ordusunun bu başarısına savaşın sonuna doğru yaklaşıldığı yorumunda bulundu

29 Haziran 2017 18:45

Irak ordusu, IŞİD’in üç yıl önce "halifelik" ilan ettiği ve dünyaca meşhur eğik minaresini geçen hafta havaya uçurduğu Büyük Nuri Cami’sini örgütten geri aldı. 

"Savaşın sonuna doğru yaklaşılıyor"

Uluslararası gözlemciler, Irak ordusunun bu başarısını, IŞİD'in Irak'taki merkezi durumunda olan Musul'u geri almak için yaklaşık sekiz aydır süren savaşın sonuna doğru yaklaşıldığına işaret olarak gösteriyor.

IŞİD Büyük el Nuri camisini ve al Hadba olarak bilinen sembolik "kambur" minaresini bir hafta önce havaya uçurmuştu. (DHA)

 

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