Irak ordusu IŞİD'in eline geçen rafineriyi bombaladı

Irak ordusuna ait savaş uçakları, IŞİD'in elinde bulunan Musul'daki Kayara rafinerisini vurdu.

Aşiret kaynaklarından alınan bilgiye göre, savaş uçakları, Kayara rafinerisine 2 roket attı. Roketli saldırının ardından rafineride çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Kayara rafinerisi ve Hammam el-Alil deposunun içinde bulunduğu petrol tesisine dün de hava saldırısı düzenlenmişti.

Kayara rafinerisi bir aydan uzun süredir Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ile bazı silahlı Sünni grupların kontrolünde bulunuyor.