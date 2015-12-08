Irak ordusu IŞİD'in elindeki Ramadi'nin büyük bölümünü geri aldı

Irak ordusunun, geçtiğimiz Mayıs ayında Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) eline geçen Ramadi'ye yönelik operasyonlarında Ramadi’nin pek çok mahallesi ele geçirildi. Iraklı yetkililer, Anbar vilayetinin başkenti olan kentteki El Tamim bölgesinin IŞİD'den kurtarıldığını duyurdu.

Kentte ev ev çatışmaların sürdüğü belirtilirken, Irak ordusuna Sünni aşiretlerin ve koalisyon uçaklarının da yardım ettiği söyleniyor.

Irak ordusu, şu anda El Tamim'de IŞİD tarafından yerleştirilen mayınları ve bubi tuzaklarını temizliyor.