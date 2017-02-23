Irak ordusu, IŞİD'in elindeki Musul Havaalanı'na girdi

Irak devlet televizyonu, Irak ordusunun IŞİD örgütüne karşı Musul kent merkezinin batısından başlattığı operasyon kapsamında havalimanına girdiğini bildirdi. Irak ordusunun savaş jetleri, helikopterler ve insansız hava araçlarıyla yürütülen operasyonda IŞİD'e karşı avantaj sağlandığı ve havalimanına girilebildiği bilgisi verildi. Havalimanında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

Irak ordusunun ayrıca havalimanı yakınlarında yine IŞİD kontrolündeki bir askeri üssü de geri aldıkları belirtildi. Askeri üssün ve havalimanın Musul'un batısının kontrol altına almak için önemli iki bölge olduğuna dikkat çekiliyor. Havalimanı 2014 yılından bu yana IŞİD'in kontrolü altında tutuluyor.

Irak ordusu Ekim ayında Musul'u IŞİD örgütünden geri almak için operasyon başlatmıştı. Ocak ayı sonunda Dicle Nehri'nin böldüğü kentin doğu kıyısının tamamen kontrol altına alındığı bildirilmişti.

Musul kenti Irak'ta IŞİD örgütünün kalesi konumunda yer alıyor. Musul'un geri alınmasıyla örgütün ülkede askeri olarak büyük ölçüde mağlup edilmiş olacağı belirtiliyor.

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dpa/AFP/GA/HS