Irak ordusu IŞİD'in elindeki Hit kasabasına girdi

Irak ordusu, Anbar Eyaleti'nde, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elinde bulunan Hit kasabasına girdiğini açıkladı. Binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle kasabadan ayrıldığı belirtiliyor. Operasyonun başında bulunan Irak'ın terörle mücadele timinden komutanlar, IŞİD'i kasaba içinde gerilettiklerini söyledi.

Hit kasabası, IŞİD'in kullandığı, Irak'ı Suriye'ye bağlayan bir ikmal hattı üzerinde bulunuyor.Koalisyon uçaklarının desteklediği operasyon sürerken binlerce kasaba sakini buradan ayrılmaya başladı.

Sivillerin bir bölümünün çatışmalardan kaçmak için saatlerce çölde yürüdüğü aktarılıyor.Irak'ın terörle mücadele güçleri, 20 bin sivilin kasabada mahsur kaldığını belirtiyor.Kasabada kalan siviller nedeniyle operasyonun yavaş ilerleyebileceği aktarılıyor.