T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak ordusu IŞİD'in elindeki Hit kasabasına girdi

Hit kasabası, IŞİD'in kullandığı, Irak'ı Suriye'ye bağlayan bir ikmal hattı üzerinde bulunuyor

05 Nisan 2016 17:15

Irak ordusu, Anbar Eyaleti'nde, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elinde bulunan Hit kasabasına girdiğini açıkladı. Binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle kasabadan ayrıldığı belirtiliyor. Operasyonun başında bulunan Irak'ın terörle mücadele timinden komutanlar, IŞİD'i kasaba içinde gerilettiklerini söyledi.

Hit kasabası, IŞİD'in kullandığı, Irak'ı Suriye'ye bağlayan bir ikmal hattı üzerinde bulunuyor.Koalisyon uçaklarının desteklediği operasyon sürerken binlerce kasaba sakini buradan ayrılmaya başladı.

Sivillerin bir bölümünün çatışmalardan kaçmak için saatlerce çölde yürüdüğü aktarılıyor.Irak'ın terörle mücadele güçleri, 20 bin sivilin kasabada mahsur kaldığını belirtiyor.Kasabada kalan siviller nedeniyle operasyonun yavaş ilerleyebileceği aktarılıyor.

ETİKETLER

ırak ordusuhit kasabasıışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24