Irak Ordusu: Hava saldırısında 13 IŞİD yöneticisi öldürüldü

Irak ordusu, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi ve örgütün üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı bir eve hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, IŞİD lideri Bağdadi'nin konvoyunun, Rakka ile El Kaim arasında hareket halinde olduğu yönünde gelen bir istihbaratla harekete geçildiği açıklandı.

11 Şubat günü Irak hava kuvvetleri tarafından gerçekleştiği açıklanan saldırıda Irak Şam İslam Devleti örgütü yöneticilerinin bulunduğu bir evin vurulduğu ifade edildi.

Bağdadi'nin saldırıdan kurtulup kurtulmadığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Açıklamada "13 DAEŞ lideri, nokta atışla toplantı yaptıkları buluşma noktasında öldürüldü" ifadesi yer alırken, verilen isim listesinde Bağdadi'nin adı yer almadı.

Pentagon'dan yaklaşık 6 hafta önce yapılan bir açıklamada, IŞİD liderinin halen hayatta olduğu ve örgütü yönettiği açıklanmıştı.

Irak ordusu, Bağdadi'nin, "Musul'dan geri çekilmeyi" konuşmak için komutanları ile bir araya geldiğini iddia etti.

Irak ordusu ve koalisyon askeri güçlerinin IŞİD'in iki önemli üssünden biri olan Musul'a başlattığı operasyon 4. ayına giriyor.