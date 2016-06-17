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Dünya
Deutsche Welle

Irak ordusu Felluce'de hükümet binasını geri aldı

Bir süredir Felluce’yi IŞİD’den geri almak için mücadele veren Irak ordusunun kentteki hükümet binasını örgütten geri aldığı açıklandı.

17 Haziran 2016 20:20


Irak ordu birliklerinin Felluce'deki hükümet binasını IŞİD'den geri aldıkları bildirildi. Iraklı komutanlar, Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada, federal güçlerin sert bir direnişle karşılaşmaksızın binayı ele geçirdiğini söyledi. Irak birlikleri yaklaşık bir aydır kentteki IŞİD direnişini kırarak Felluce'yi 2014'te ele geçiren örgütten geri almak için uğraşıyor.

Irak Federal Polis Şefi Raid Şakir Cevdet hükümet binasının ele geçirildiğini doğrulayarak, ''Şehrin başlıca sembolü hükümet binasının kurtarılması devletin otoritesinin yeniden inşasını sembolize ediyor'' dedi.

Bağdat'ın yaklaşık 50 kilometre batısında yer alan Felluce IŞİD'in kalelerinden biri. Örgütün bu kenti kaybetmesi halinde elinde kalan tek büyük şehir Musul olacak. Şu anda Irak ordusu kentin güneyinde ve doğusunda birçok bölgeyi ele geçirmiş ve şehrin yaklaşık yüzde 50'sini almış durumda.

Kaçan sivillerden bazıları mezhep ayrımı kurbanı oluyor

Irak ordusundan yapılan açıklamada birçok IŞİD militanının kaçan sivillerin arasına karışarak kentten çıkmayı başardığı belirtildi. Iraklı bir diğer yetkili de üst kademelerdeki örgüt liderlerinin çoğunun kaçtığını, geride kalanların örgütün en iyi savaşçıları olmadığını, bunun da zayıf direnişlerinin nedeni olduğunu vurguladı.

Operasyon başladığından bu yana birçok sivil kentten kaçtı. Ancak kendilerini kalkan olarak kullanan IŞİD'den kaçmayı başaran bazı sivillerin farklı mezheplerden kimi hükümet yanlısı gruplar tarafından kötü muamele gördüğü yönünde haberler geliyor. Felluce bir Sünni şehri, ancak operasyona Şii militan grupların da katılması mezhepsel intikam saldırıları korkusuna yol açıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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