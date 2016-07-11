Irak ordusu: Anbar’da 600 IŞİD’li öldürüldü

Irak ordusundan kaynaklar, ordunun Anbar'da yaptığı operasyonlarda öldürdüğü IŞİD üyesi sayısının 600 olduğunu açıkladı.

Sol’un ABNA’dan referans verdiği haberine göre, Irak ordusundan General İsmail El-Mehlevi, çok sayıda IŞİD üyesinin de Fırat nehrinden Ramadi'ye kaçtığını söyledi.

Irak jetlerinin, geçtiğimiz pazar günü Anbar'ın batısında stratejik bir IŞİD üssünü bombaladığı aktarılırken, bombalama sırasında üssün tamamen imha edildiği bildiriliyor.

Kaim kentinde Irak ordusunun askeri mevzileri vurduğu ve onlarca IŞİD üyesini öldürdüğü söyleniyor.

Irak'ın başka yerlerinde de IŞİD hedeflerinin vurulduğu, mühimmat ve silah depolarının imha edildiği aktarılıyor.