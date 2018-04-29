T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Irak: Musul'da IŞİD'in öldürdüğü sivilleri gömdüğü toplu mezar bulundu

Irak güvenlik güçleri, operasyonların devam ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da, IŞİD'in öldürdüğü onlarca sivilin gömüldüğü bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı. 8 ay önce başlayan Musul harekâtında ise son aşamaya gelindi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak güvenlik güçleri operasyonların devam ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) öldürdüğü onlarca sivilin gömüldüğü bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Irak Federal Polisi'nden yapılan açıklamada, Şifa mahallesindeki mezarda yaklaşık 80 cenazenin gömülü olduğu belirtildi.

Bu kişilerin IŞİD tarafından infaz edildikleri aktarıldı.

Öte yandan IŞİD, Musul'dan kaçmaya çalışan sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Son olarak Zancili mahallesinde IŞİD'in sivillere hava toplarıyla saldırması sonucu onlarca sivil yaralandı.

8 ay önce başlayan Musul harekâtında ise son aşamaya gelindi.

ABD tarafından desteklenen Irak güçleri, Ocak ayında Doğu Musul'u örgütten geri almıştı.

Irak güçleri, Cumartesi günü, örgütün kentte elinde tuttuğu son alan olan Batı Musul'daki mahalleri almak için bir operasyon başlatmıştı.

IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 2014'te halifelik ilanı açıklaması yaptığı Büyük Cami'yi de kapsayan eski kent bölgesi de Batı Musul'da yer alıyor.

Buradaki yolları bubi tuzakları bulunan araçlarla kapatan örgüt ise Irak güçlerinin ilerleyişin durdurmaya çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IrakMusul IŞİDMusulDevleti)Federal PolisiIŞİDIŞİD MusulZanciliOcakDoğu MusulCumartesiBatı MusulEbubekir El-BağdadiBüyük Cami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24