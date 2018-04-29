Irak: Musul'da IŞİD'in öldürdüğü sivilleri gömdüğü toplu mezar bulundu

Irak güvenlik güçleri operasyonların devam ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) öldürdüğü onlarca sivilin gömüldüğü bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Irak Federal Polisi'nden yapılan açıklamada, Şifa mahallesindeki mezarda yaklaşık 80 cenazenin gömülü olduğu belirtildi.

Bu kişilerin IŞİD tarafından infaz edildikleri aktarıldı.

Öte yandan IŞİD, Musul'dan kaçmaya çalışan sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Son olarak Zancili mahallesinde IŞİD'in sivillere hava toplarıyla saldırması sonucu onlarca sivil yaralandı.

8 ay önce başlayan Musul harekâtında ise son aşamaya gelindi.

ABD tarafından desteklenen Irak güçleri, Ocak ayında Doğu Musul'u örgütten geri almıştı.

Irak güçleri, Cumartesi günü, örgütün kentte elinde tuttuğu son alan olan Batı Musul'daki mahalleri almak için bir operasyon başlatmıştı.

IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 2014'te halifelik ilanı açıklaması yaptığı Büyük Cami'yi de kapsayan eski kent bölgesi de Batı Musul'da yer alıyor.

Buradaki yolları bubi tuzakları bulunan araçlarla kapatan örgüt ise Irak güçlerinin ilerleyişin durdurmaya çalışıyor.