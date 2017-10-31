Irak Meclisi'nden Kerkük kararı

Irak Meclisi, Kerkük'te merkezi yönetime bağlı güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde federal güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı" denildi.

Meclis ayrıca, halkın bulunduğu alanlarda İsrail bayrağı açanları cezalandırma kararı aldı.

Irak hükümetinin, Kerkük'te operasyon komutanlığı kurulması için orduya talimat verdiği belirtilmişti. Irak güvenlik güçleri 16 Ekim'de yaklaşık 3 yıl boyunca Peşmerge'nin denetiminde olan Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.