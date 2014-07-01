Irak meclisinde Kürtler ve Sünniler oturumu terk etti

Irak'ta 30 Nisan 2014'te yapılan seçimlerin ardından ilk kez toplanan Irak meclisi, iki saat süren toplantının ardından çıkan tartışma sebebiyle dağıldı.

Cihan'da yer alan habere göre Irak'ta yeni seçilen milletvekilleri bugün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından söz alan Kürt Milletvekili Necibe Necip Irak Başbakanı Nuri el Maliki'ye dönerek, "Bizim bütçemizi gönderin. İzlediğiniz politika yüzünden Irak bu duruma geldi. Umarım izlediğiniz yoldan çabuk vazgeçerseniz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Maliki'nin partisindeki milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışmaların ardından Kürt milletvekilleri, toplantıyı terk etti. Verilen aradan sonra Kürt ve Sünni partilerden milletvekillerinin büyük çoğunluğu salona gelmeyince oturumun gelecek hafta yapılacağı açıklandı. Fakat Kürt milletvekilleri, bugün Erbil'e dönme kararı aldı.

Irak'a yeni hükümetin kurulabilmesi için önce meclis başkanının belirlenmesi, sonra da cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor. Yeni cumhurbaşkanı ise bir milletvekilini hükümeti kurmakla görevlendirecek.