-IRAK MECLİSİNDE GÜVENLİK KRİZİ BAĞDAT (A.A) - 22.06.2011 - Irak Meclisinin güvenliğinde görev alan dedektör köpeklerin sözleşmesinin bitmesi üzerine, basın mensupları Meclis binasına alınmadı. Irak Meclisinden bir kaynak, Meclis binasının güvenliğini sağlayan yabancı 3 özel güvenlik şirketinden, dedektör köpeklerin sahibi olan şirketin Irak devletiyle yaptığı sözleşmenin bitmesi üzerine, basın mensuplarının kamera ve diğer cihazlarını koklayan dedektör köpeklerin bugün işbaşı yapmadığını, bu nedenle basın mensuplarının içeri alınmadığını belirtti. Aynı kaynak, Irak güvenlik güçlerinin ellerinde, kamera ve diğer ekipmanları arayacak dedektör köpeklerin bulunmaması sebebiyle basın mensuplarını içeri alamayacaklarını belirtmesi üzerine, tüm basın mensuplarının Meclisten çekildiğini kaydetti. Dedektör köpeklerin işlevini yerine getirecek bir çözüm bulunana kadar yanlarında kamera, elektronik cihaz hatta çok fonksiyonlu cep telefonu bulunan basın mensuplarının Meclis binasına girmelerine müsaade edilemeyeceği belirtildi. Bu durumun bir hafta kadar devam etmesi bekleniyor.