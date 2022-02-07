Irak Meclisi'nde yeterli çoğunluk sağlanamadı; yeni cumhurbaşkanını seçilemedi

Irak Meclisi'nde düzenlenen oturumda, yeterli sayıda milletvekili bulunmadığı için cumhurbaşkanı seçilemedi.

Meclisin bugünkü oturumda yeni cumhurbaşkanı için seçim yapılması bekleniyordu. Ancak 329 sandalyeli Meclis'teki oturuma sadece 58 milletvekili katıldı. Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, gündemde olmasına rağmen gerekli üçte iki çoğunluk Genel Kurul'da bulunmadığı için cumhurbaşkanı seçimine değinmedi.

Oturumda yeni dönem için komitelerin kurulması konusu değerlendirildi ve Halbusi bu görevi birinci yardımcısı Hakim ez-Zamili'ye verdi.

Irak Meclisinde 73 milletvekiliyle birinci parti konumundaki Sadr Grubu, 67 sandalyeye sahip Sünni Egemenlik Koalisyonu, 31 milletvekili olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve 7 vekille temsil edilen Türkmen Grubu bugünkü oturumu boykot kararı almıştı.

İran'a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi de (88 vekil), siyasi gruplar arasında uzlaşma sağlanana kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmemesi gerektiğine işaret ederek oturuma katılmama sinyali vermişti. Meclis oturumunda bağımsız milletvekillerinin yanı sıra Yeni Nesil Hareketi (Kürt) ve İmtidad (Uzantı) Koalisyonu milletvekilleri yer aldı.