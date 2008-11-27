Irak Meclisi de güvenlik anlaşmasını onayladı

Irak'taki Amerikan askerlerinin statüsüne ilişkin ABD-Irak Güvenlik Anlaşması (SOFA), Irak hükümetinin ardından Meclis'te de kabul edildi



Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan oturumda, güvenlik anlaşması maddeleri okunduktan sonra oylamaya geçildi. Oylamaya katılan 189 milletvekilinin 149'u anlaşmanın lehinde oy kullandı.



Oturumda, anlaşmayla ilgili referandumun 2009'un temmuz ayında yapılmasını öngören madde de kabul edildi. Parlamentoda 19 milletvekili olan Fazilet Partisi oylamaya katılmazken, Sadr grubu anlaşmanın aleyhine oy kullandı.



Sadr grubundan protesto



Bu arada, Sadr grubu, anlaşmaya karşı olduğunu dile getirerek, oylamayı sloganlarla protesto etti. Sadr grubu milletvekilleri, "Anlaşmaya hayır, Irak'a evet" sloganını attı ve "Anlaşmaya hayır" yazılı pankartlar açtı.



Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.



30 maddeden oluşan anlaşmanın bazı başlıkları şöyle:



-Anlaşma, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilme sürecini ve bu ülkedeki geçici mevcudiyetleri sırasındaki faaliyetlerini içeriyor.



-Amerikan güçleri, Irak'ta 2009 ortasına kadar şehirlerden, 31 Aralık 2011'e kadar da ülkenin tümünden çekilecek.



-Amerikalı sözleşmeli güvenlik personeli, Irak yasalarına bağlı olacak ve Irak mahkemelerinde kovuşturulabilecek.



Amerikan askerleri ve Savunma Bakanlığı'nın sivil çalışanları, Amerikan askeri yasalarına tabi olacak. Ancak anlaşma bu kişilerin, üsleri ve görevleri dışında taammüden işlenen suçlarla ilgili olarak ve ciddi davalarda Irak mahkemelerinde yargılanabilmelerini öngören bir mekanizma içeriyor.



- Halen Irak'ta 17 bin kişiyi gözaltında tutan ABD, tutsakları suçlamadan belirsiz bir süre gözaltında tutabilme yetkisini kaybedecek. Amerikan güçleri, zanlıyı yakaladıktan sonra 24 saat içinde Irak'tan tutuklama müzekkeresi temin etmek zorunda olacak.



Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra haklarında suçlama olmaksızın gözaltında tutulanlarla haklarında tutuklama emri olmayanlar bırakılacak.



-Amerikan güçlerinin kullandığı binalar, Irak'ın mülkiyetine geçecek. Amerikalılar çekildikten sonra, tüm askeri üsler Irak'a devredilecek.



-Tüm askeri operasyonların, ortak bir Irak-ABD komitesince onaylanması gerekecek. Amerikan askerleri, Irak'ın izni olmadan Iraklılara ait evleri arayamayacak.



-Bu anlaşma 3 yıl geçerli olacak.