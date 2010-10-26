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Dünya

IRAK MAYINLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN YARDIM İSTEDİ BAĞDAT (A.A)

26 Ekim 2010 02:52

-IRAK MAYINLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN YARDIM İSTEDİ BAĞDAT (A.A) - 25.10.2010 - Irak, topraklarındaki yaklaşık 20 milyon mayının temizlenmesi için uluslararası toplumdan yardım istedi. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, konuya ilgili Bağdat'ta düzenlenen ve BM, ABD, AB, Japonya ve Irak'ın yeniden inşa edilmesini finanse eden diğer ülkelerden temsilcilerin katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, mayınlı bölgeleri gösteren haritalar ellerinde bulunmadığı için mayınları çıkarmanın zor olduğunu, bundan dolayı bağışçı ülkelerin yardımını ve uluslararası toplumun deneyiminden yararlanmayı isteyeceklerini söyledi. Maliki, İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı ve Irak Savaşından kalma parça tesirli bombaların kurbanı olan yüzde 25'i çocuk 8 bin kişiye atıfta bulunarak, "Irak'ın, evlatlarının akan kanına tanık olduğunu" ifade etti. BM Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) Daniel Augstburger, Irak'ın, mayın ve patlamamış mühimmattan dünyada en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu, bunun, başta petrol ve gaz işletmeleri olmak üzere ekonomik kalkınmaya zarar verdiğini kaydetti.  Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Sefa el Şekh de patlamamış mayınların teröristler tarafından kullanılabileceğini belirterek, Irak'ın, önce harita çıkarılması, materyel sağlanması ve sonra mayınların çıkarılması konusunda uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaklaşık 1.6 milyon Iraklı, mayınlardan dolayı tehlikeli olan bölgelerde yaşıyor.

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