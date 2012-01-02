-Irak Maliye Bakanı İsavi'ye bombalı saldırı BAĞDAT (A.A) - 02.01.2012 - Irak Maliye Bakanı Rafi İsavi'nin, yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi. İsavi'nin basın danışmanı Zait Muhammed, Selahaddin bölgesinde bir cenazeye katılan Maliye Bakanı'nın konvoyunun dün başkent Bağdat'a dönerken, İşaki kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya uğradığını, saldırıda İsavi'nin 2 korumasının yaralandığını söyledi. Rafi İsavi'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yerel bir sağlık görevlisi de saldırıda İsavi'nin 2 korumasının yaralandığını doğruladı.