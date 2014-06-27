Irak Mahkemesi: Petrol satışında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sorumlu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak Federal Mahkemesi'nin, Kuzey Irak petrolünün satışında kendilerini haklı bulduğunu, Bağdat'ın itirazını reddettiğini duyurdu.

Kuzey Irak petrolünün satışı, Kürt yönetimi ve Bağdat arasında yaşanan krizlerin başında geliyordu. Bağdat Türkiye üzerinden yapılan satış yüzünden Erbil'e 'hırsızlığa' varan suçlamalarda bulunmuştu.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Irak Federal Mahkemesi, Kürt yönetiminin petrol satışının anayasaya uygun olduğu sonucuna vardı. Irak Petrol Bakanlığı'nın şikayetiyle açılan davada, Federal Mahkeme kararını verdi ve oy birliğiyle IKBY hükümetini haklı buldu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan heberdeki çıklamada, "Karar, mahkeme heyetinin oy birliğiyle alındı. Irak Petrol Bakanlığı'nın şikayeti reddedildi. Mahkeme, Kürdistan bölgesi aleyhine açılan davada, Irak hükümetini haksız buldu. Bu karar bağlayıcıdır" denildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Irak Petrol Bakanlığı, petrol ve doğalgaz satışının, sadece merkezi Bağdat hükümetinde olduğu görüşündeydi. Ancak bu görüşü, 2003 yılı öncesi kanunlara dayanıyordu. Federal Mahkeme, anayasanın 110. Maddesinin Bağdat hükümetine böyle bir hak vermediği sonucuna vardı. Bu kararla Kürdistan hükümeti anayasal kazanım hakkı elde etti."



'Petrol satışına saygı gösterilmeli'



Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasında, Federal Mahkeme'nin aldığı karara işaret edilerek, "Bu karar, Kürdistan bölge hükümetinin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin belgesidir. Kürdistan hükümetinin haklılığını açık bir şekilde ortaya koyan bir zaferdir. Bu, aynı zamanda merkezi hükümetin, uluslararası arenada açtığı davalarda da başarısızlığa uğrayacağını teyit eden bir sonuçtur" ifadelerini kullanıldı.

"Bağdat hükümeti engelleyici tutumundan vazgeçmeli"

Açıklamada, Bağdat hükümetinin, Kürt petrolünün satışını engellemeye yönelik tutumundan vazgeçmesi istendi. Söz konusu engellemelerin, Federal Mahkeme kararından sonra anayasaya aykırı ve yasa dışı olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bağdat hükümeti ve Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri, Kürdistan hükümetinin, tüm Irak halkı yararına ihraç ettiği petrolün alıcılarına yönelik tehditkar mesajlardan vazgeçsinler."