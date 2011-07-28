T24 LogoT24 Logo
Dünya

IRAK KUVEYT'E 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK CENEVRE (A.A)

28 Temmuz 2011 16:04

-IRAK KUVEYT'E 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK CENEVRE (A.A) - 28.07.2011 - BM Tazminat Komisyonu, Irak'ın, 1990 yılında Kuveyt'i işgali sırasında zarar görenlere 1 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini onayladı. BM Tazminat Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Petrol Fonu'ndan sağlanacak söz konusu paranın, Kuveyt'te bulunan beş şirkete, dört kamu ve uluslararası kuruluşa verileceği bildirilirken, tazminat alacak kuruluşların ismi verilmedi. BM'nin 15 Güvenlik Konseyi üyesinden oluşan Panel, bugüne kadar 33,3 milyar dolar tazminat ödedi. Panel, Kuveyt'teki hak sahiplerine 19 milyar dolar daha ödemede bulunacak. BM Tazminat Komisyonu, daha önce Irak'ın petrol gelirinin yüzde 25'ine tazminat ödemek için el koyarken, bugün bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24