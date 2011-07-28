-IRAK KUVEYT'E 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK CENEVRE (A.A) - 28.07.2011 - BM Tazminat Komisyonu, Irak'ın, 1990 yılında Kuveyt'i işgali sırasında zarar görenlere 1 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini onayladı. BM Tazminat Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Petrol Fonu'ndan sağlanacak söz konusu paranın, Kuveyt'te bulunan beş şirkete, dört kamu ve uluslararası kuruluşa verileceği bildirilirken, tazminat alacak kuruluşların ismi verilmedi. BM'nin 15 Güvenlik Konseyi üyesinden oluşan Panel, bugüne kadar 33,3 milyar dolar tazminat ödedi. Panel, Kuveyt'teki hak sahiplerine 19 milyar dolar daha ödemede bulunacak. BM Tazminat Komisyonu, daha önce Irak'ın petrol gelirinin yüzde 25'ine tazminat ödemek için el koyarken, bugün bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.