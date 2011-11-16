Irak, Kürtler'in petrol anlaşmasını feshediyor

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Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan, Petrol Bakanlığı'nın Sözleşmeler ve Ruhsatlama Dairesi Başkanı Abdülmehdi el Ameedi, "Exxon, Kürdistan'da faaliyet gösterecek şirketleri ilgilendiren bakanlık talimatlarını ihlal etti" dedi.Ameedi, "Bu hem sözleşmenin hem de yasanın ihlalidir. Sonuç olarak petrol bakanlığı (Exxon ile yapılmış olan) sözleşmeyi bitirmek için gerekenleri yapacak. Ancak bu işlemin hazırlıklarının yapılması gerek" şeklinde konuştu.Exxon, Irak petrol bakanlığı ile güneydeki Batı Kurna birinci faz petrol sahasını geliştirmek için milyarlarca dolarlık anlaşma yapmıştı.Irak'taki merkezi hükümet ile Irak Bölgesel Kürt yönetimi, petrol ve toprak konusundaki haklar üzerinde uzun zamandır uzlaşamıyorlar. Merkezi hükümet, geçmişte Kürt bölgesiyle imzalanan bütün petrol anlaşmalarını yasadışı sayacağını duyurmuştu.