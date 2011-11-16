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Dünya

Irak, Kürtler'in petrol anlaşmasını feshediyor

Irak'ta üst düzeyli bir yetkili, kuzeydeki Kürt bölgesel yönetimiyle anlaşmalar yapan...

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Irak'ta üst düzeyli bir yetkili, kuzeydeki Kürt bölgesel yönetimiyle anlaşmalar yapan Amerikan şirketi Exxon Mobil'in sözleşmesini feshetmek için gereken işlemleri yapacaklarını söyledi. 

Uluslararası haber  ajansı Reuters'a konuşan, Petrol Bakanlığı'nın Sözleşmeler ve Ruhsatlama Dairesi Başkanı Abdülmehdi el Ameedi, "Exxon, Kürdistan'da faaliyet gösterecek şirketleri ilgilendiren bakanlık talimatlarını ihlal etti" dedi.

Ameedi, "Bu hem sözleşmenin hem de yasanın ihlalidir. Sonuç olarak petrol bakanlığı (Exxon ile yapılmış olan) sözleşmeyi bitirmek için gerekenleri yapacak. Ancak bu işlemin hazırlıklarının yapılması gerek" şeklinde konuştu.

Exxon, Irak petrol bakanlığı ile güneydeki Batı Kurna birinci faz petrol sahasını geliştirmek için milyarlarca dolarlık anlaşma yapmıştı.

Irak'taki merkezi hükümet ile Irak Bölgesel Kürt yönetimi, petrol ve toprak konusundaki haklar üzerinde uzun zamandır uzlaşamıyorlar. Merkezi hükümet, geçmişte Kürt bölgesiyle imzalanan bütün petrol anlaşmalarını yasadışı sayacağını duyurmuştu.


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