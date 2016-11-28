Irak Kürt Yönetimi Ankara'da temsilcilik mi açıyor?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Ankara'da diplomatik temsilcilik açmaya hazırlandığı bildirildi. IKBY'nin diplomatik temsilcilik açması için resmi başvuru uzun süre önce yapılmıştı. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, en son Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Mahir Kılıç’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, görüşmelerdeki önemli konu başlıklarından birisi de IKBY'nin temsilcilik açma isteği oldu. Ankara'nın ise bu talebe sıcak baktığı söyleniyor. İddiaya göre, Irak büyükelçiliği himayesinde yer alacak olan Kürt Yönetimi'nin temsilciliği 2017 yılı başlarında açılabilir.

14 ülkede temsilciliği bulunuyor

IKBY'nin Rusya ve Almanya başta olmak üzere 14 ülkede temsilciliği bulunuyor. Barzani'nin partisi olan Kürdistan Demokratik Partisi'nin ise Ankara'da 1996 yılından beri temsilciliği mevcut. Ancak IKBY'nin talep ettiği söz konusu temsilcilik bir ilk olma özelliği taşıyor.