Kuzey Irak seçimlerinde Barzani çıktı, sürprizi Goran yaptı



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki parlamento seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, KDP birinci, Goran Hareketi ikinci oldu.

Cumartesi günü gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Mesut Barzani’nin lideri olduğu KDP yüzde 37.4 civarında oyla birinci oldu. Partilerinin oy oranını öğrenen KDP'liler, gece caddelere akın etti. Erbil’in işlek caddelerini trafiğe kapatan KDP’liler, türkü söyleyip halay çekerek sonuçları kutladı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu KDP'liler, kutlamalarda yöresel kıyafetler giyip, araçlarına Molla Mustafa, IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani posterleri astı.

KYB, seçimde umduğunu bulamadı

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Süleymaniye’de ciddi bir oy kaybına uğradı. Bölgede KDP’den sonra gelen ikincilik sırasını da Goran’a kaptırdı. Tüm partilerin yöneticilere birbiri adına açıklama yaparken KYB’de 24 saat boyunca her hangi bir açıklama yapılmadı.

Oy sayımı devam edip oranlar belirlemeye başlayınca KYB yetkilileri bugün akşam saatlerinde Süleymaniye’de Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul’un başkanlığında bir araya geldiler. Uzun süren toplantıda seçim sonuçlarını değerlendiren parti yetkilileri, yazılı bir açıklama yaptı.

Partinin resmi yayın organı PUK medya aracılığıyla yansıtılan yazılı açıklamada, “KYB sonuçları ciddi bir mesaj olarak algılıyor” denildi.

Seçim yenilgisinin kabul edildiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öncelikle başarılı bir şekilde seçimlere katıldıkları için Kürdistan halkına teşekkür ediyoruz. Bu seçim, Kürdistan’da demokrasinin ilerlediğini göstermiştir. Açılan davalar ve resim sonuçların açıklanmasını beklememiz gerekiyordu. Ama resmi olmayan açıklamalar, bile ortaya çıkan sonucun KYB için tatmin edici olmadığını göstermiştir. KYB, tarihinde böyle bir durumla karşılaşmamıştır. Sonuçlar ciddi bir mesaj olarak alınmıştır. Arkadaşlarımıza ve dostlarımıza duyuruyoruz ki bunun sorumluları KYB’dir.”

'Halkın iradesine saygı göstereceğiz'

Beklenmeyen sonucun ortaya çıkmasının başka nedenlerinin de olduğunun hatırlatıldığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Partinin uzman yönetici kadroları ve dostları bu konu hakkında derin ve ciddi bir inceleme yapacaklardır. Bu da yöneticilerimizin sorumluluklarından birisidir. KYB Politbürosu, ortaya çıkacak resim seçim sonuçlarına halkın iradesinin yansıması olarak algılayıp saygı gösterecektir.”

Bu arada KYB Politbüro Sözcüsü Azad Cundiyani hafta sonunda aynı konu hakkında ikinci bir toplantı tertip edileceğini duyurdu.

2 milyon 818 bin kayıtlı seçmen oy kullandı

10 saat süren oylamada 2 milyon 818 bin kayıtlı seçmen, Erbil kentindeki 111 sandalyeli Bölgesel Kürt Parlamentosu'nun üyelerini belirlemek için oy kullandı.

Seçime katılımın yükek olduğu belirtildi. Seçmenler, 27 parti ile 4 bağımsız aday arasında seçim yaparken parti ve aday tercihlerinde bulundu. Bölgesel Kürt Paramentosu'nda 11 sandalye aralarında Türkmenler'in de bulunduğu dini ve etnik gruplara ayrılırken, her partinin yüzde 30 kadın kotasının bulunduğu açıklandı.

Goran Partisi lideri Noşirvan Mustafa kim?

Gazeteci yazar Hasan Cemal Milliyet gazetesinde yayınlanan 'Türkiye'de savaşla bir yere varılmaz' başlıklı yazısında Goran Partisi lideri Noşirvan Mustafa ile görüşmelerini anlattı. Süleymaniye'de Cemal'in sorularını yanıtlayan Mustafa, ülkesindeki değişimi anlattı.

Goran Partisi lideri Noşirvan Mustafa'nın Hasan Cemal'e anlattığı 17 Kasım 2012'de Milliyet.com.tr'de yayınlanan açıklamadan satır başları şöyle:

"İşte Goran isimli parti, Irak Kürdistanı’nda böyle bir ses, farklı. Değişim diye sahneye çıkmış beş yıl önce. Ana muhalefeti temsil ediyor, Türkçesi değişim olan Goran hareketi.

Lideri de Noşirvan Mustafa.

Hep aynı şey kulağıma çalındı:

“Irak Kürdistanı’nda bugün üç lider vardır. Elbette Talabani’yle Barzani ve de artık Noşirvan Mustafa...”

2007’ye kadar Celal Talabani’yle birlikte, onun çok yakınında, en ön saflarda siyasetin içinde yer almış. Dağlarda peşmergeliği de, hapishane hayatı da var.

68 yaşında.

Partisi Goran’ı 2007’de kurmuş ve değişim diye yola koyulmuş. Sadece iki ay sonraki genel seçimlerde 111 sandalyeli ulusal mecliste 25 milletvekili çıkarmış partisi. Talabani’nin kalesi sayılan Süleymaniye’yi de ele geçirdiği söyleniyor Goran’ın..."

“Süleymaniye’de polis olacaksan, peşmerge olacaksan, yargıç olacaksan, ihale alacak bir işadamı olacaksan, önceliğin KYB’li olmaktır. Liyakattı, iyi işadamlığıydı para etmez. Öbür tarafta, Erbil’de de tersi geçerlidir. Bu sefer KDP’lilik öne çıkar.”

Noşirvan Mustafa’ya göre değişim işte bunun için lazımdı.

Ayrıca Kürdistan yönetimi fena halde merkeziyetçi idi. Bunun da mutlaka değiştirilmesi gerekiyordu, demokrasinin ete kemiğe bürünmesi için.

Goran lideri, ‘bağımsız yargı’dan, ‘özgür basın’dan yoksun olmalarının demokratik toplumda nasıl bir handikap olduğunu anlatıyor. “Yargıcın hiç KYB’lisi, KDP’lisi olur mu?” diye dert yanıyor.

İdarede rüşvetten, yolsuzluktan, kayırmacılıktan yakınıyor. Sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğin Irak Kürdistan’ında büyük uçurum haline geldiğini çarpıcı örnekleriyle sergiliyor.

“Başbakan maaşı 10 milyon dinar, en düşük memur maaşı 37 bin dinar... Bu kadarı olmaz” diyor.

Bir noktaya daha işaret ediyor:

“Talabani’yle Barzani arasında yıllardır süren iktidar mücadeleleri ve iç kavgalar da çok kötü...”

Kürdistan’da petrol parasının Barzani ailesini güçlendirdiğini öne sürüyor. Petrol ihalelerinin, petrol gelirlerinin ne olduğunu ana muhalefet olarak bilmediklerini belirttikten sonra ekliyor:

“Şeffaflık diye bir şey yok.”