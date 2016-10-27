T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Musul açıklaması: Kaygılıyız

Neçirvan Barzani, "IŞİD sonrası Musul için siyasi bir anlaşmanın yapılması gerektiğini" "söyledi

27 Ekim 2016 02:22

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası koalisyon güçleriyle yapılan anlaşmada Peşmerge güçlerinin ilerlemesi için belirlenen bölgelerin çoğunluğunun kontrol altına alınıp görevin yerine getirdiğini bildirdi. Barzani ayrıca "IKBY hükümeti, IŞİD sonrası Musul konusunda kaygılı. Hükümet, IŞİD sonrası Musul için siyasi bir anlaşmanın yapılması gerektiği kanısında" değerlendirmesinde bulundu.

IKBY başbakanlık internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Barzani başkanlığında toplandığı belirtildi. 

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Barzani, "Irak merkezi hükümeti ve uluslararası koalisyon güçleriyle yapılan anlaşmada Peşmerge güçlerinin ilerlemesi için belirlenen bölgelerin çoğunluğu kontrol altına alınıp görev başarılı bir şekilde yerine getirildi." ifadesini kullandı. 

IKBY'nin Bağdat ve uluslararası koalisyon güçleriyle gerçekleştirilen anlaşmaya tam olarak sadık kaldığını belirten Barzani, "IKBY hükümeti, IŞİD sonrası Musul konusunda kaygılı. Hükümet, IŞİD sonrası Musul için siyasi bir anlaşmanın yapılması gerektiği kanısında." değerlendirmesinde bulundu. 

 

ETİKETLER

ırakkürt yönetimiNeçirvan Barzanimusulışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24