Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Musul açıklaması: Kaygılıyız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası koalisyon güçleriyle yapılan anlaşmada Peşmerge güçlerinin ilerlemesi için belirlenen bölgelerin çoğunluğunun kontrol altına alınıp görevin yerine getirdiğini bildirdi. Barzani ayrıca "IKBY hükümeti, IŞİD sonrası Musul konusunda kaygılı. Hükümet, IŞİD sonrası Musul için siyasi bir anlaşmanın yapılması gerektiği kanısında" değerlendirmesinde bulundu.

IKBY başbakanlık internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Barzani başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Barzani, "Irak merkezi hükümeti ve uluslararası koalisyon güçleriyle yapılan anlaşmada Peşmerge güçlerinin ilerlemesi için belirlenen bölgelerin çoğunluğu kontrol altına alınıp görev başarılı bir şekilde yerine getirildi." ifadesini kullandı.

IKBY'nin Bağdat ve uluslararası koalisyon güçleriyle gerçekleştirilen anlaşmaya tam olarak sadık kaldığını belirten Barzani, "IKBY hükümeti, IŞİD sonrası Musul konusunda kaygılı. Hükümet, IŞİD sonrası Musul için siyasi bir anlaşmanın yapılması gerektiği kanısında." değerlendirmesinde bulundu.