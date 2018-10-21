Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde resmi seçim sonuçları açıklandı

30 Eylül'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Seçimleri seçimleri açık farkla Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kazandı. 45 sandalye kazanan KDP'nin ile seçimde 21 sandalye kazanarak ikinci olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin bir kez daha koalisyon kurması bekleniyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), 30 Eylül’de yapılan parlamento seçimlerinin resmi sonuçları 20 gün sonra açıklandı.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Kürdistan Bölgesi Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, Erbil’de düzenlediği basın toplantısında parlamentonun resmi seçim sonuçlarını duyurdu.

Buna göre partilerin aldığı oy ve sandalye sayısı şöyle:

KDP: 686 bin 70 oy, 45 sandalye

KYB: 319 bin 912 oy, 21 sandalye

Goran Hareketi: 186 bin 903 oy, 12 sandalye

Yeni Nesil Hareketi: 127 bin 115 oy, 8 sandalye

Komela İslam: 109 bin 494 oy, 7 sandalye

Reform Koalisyonu: 79 bin 434 oy, 5 sandalye

Serdem Koalisyonu: 15 bin 581 oy, 1 sandalye

Özgürlük: 8 bin 63 oy, 1 sandalye kazandı.

Azınlıklara ait 11 sandalye dağılımı ise şöyle:

Türkmen Kalkınma: 2

Türkmen Reformu: 1

Millet: 1

Türkmen Cephesi: 1

Ulusal Birlik Koalisyonu: 3

Rafideyin: 1

Ermen Bireyi: 1

Suryani, Keldani Halk Meclisi: 1 sandalye

Komisyon, KYB liste başkanı Kubad Talabani’nin 182 bin 551, Yeni Nesil Hareketi liste başkanı Şaswar Abdulwahid’ın 106 bin 289, Değişim Hareketi (Goran) listesi başkanı Ali Heme Salih’in 91 bin 934 oy aldığını da açıkladı.

KDP ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin bir kez daha koalisyon kurması bekleniyor.

4 üye onaylamadı

9 üyeden oluşan ve 5 üyenin onayına ihtiyaç duyulan seçimin nihai sonuçlarını komisyondaki 5 üye onaylarken 4 üye ise ret oyu verdi.

30 Eylül’de yapılmıştı

3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül’de genel seçim için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı.

Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak açıklanmıştı.