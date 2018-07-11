Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 'başkanlık' askıya alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, bugün gerçekleştirdiği olağan toplantısında "bölgesel başkanlık" yasasının askıya alınmasını oy çokluğuyla kabul etti. Başkanlıkla ilgili nihai kararı, yeni seçilecek meclis verecek.

Sputnik'e göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosu bölgedeki siyasi çıkmazın aşılması ve başkanlık makamının bu süreçte sınırlandırılmasını öngören yasa teklifini onayladı. Buna göre, bir sonraki parlamento seçilene dek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanlığı makamı askıya alındı.

Başkanın yetkileri ve bu makamın geleceği, yeni seçilen parlamentonun ilk iki yılında belirlenecek.

30 Eylül'de sadece milletvekili seçimleri yapılacak

Kürdistan Demokrat Partisi ile Değişim Hareketi'nin (Goran) sunduğu ve meclisin kabul ettiği yasaya göre, 30 Eylül tarihinde başkanlık değil sadece milletvekili seçimleri yapılacak. Yasanın üçüncü maddesine göre, milletvekili seçimlerinden sonra oluşturulacak 5. meclis dönemi ilk yılında anayasayı göz önünde bulundurarak bölgesel başkanlığın ne olacağı hakkında nihai kararı verecek.

Başkanlık makamıyla ilgili farklı öneriler var

Oylamada Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Goran parlamenterleri oy verirken, Kürdistan İslami Birliği (Yekgırtu) ve Kürdistan İslami Topluluğu (Komel) parlamenterleri oy kullanmadı.

Oy kullanmayan Kürdistan İslami Birliği, başkanlık makamının feshedilmesini; Kürdistan İslami Topluluğu ise, Başkanlık seçimlerinin 30 Eylül'de milletvekili seçimleriyle birlikte gerçekleştirilmesini öneriyor.

KDP, Başkanlık makamının sürdürülmesini isterken, Başkanlık seçimlerinin 30 Eylül'de yapılmamasını öneriyor.

Goran ise başkanlık makamının kaldırılmasını öneriyor.

Barzani'nin görevinden istifa etmesinin ardından yetkileri başbakan, meclis ve adalet komisyonuna devredilmişti

IKBY'nin iki vilayeti Erbil ve Duhok'ta güçlü olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) lideri Mesud Barzani, son IKBY Başkanı olarak Kasım 2017 tarihine kadar yaklaşık 12 yıl boyunca bu görevi yürütmüştü.

Barzani'nin görevinden istifa etmesinin ardından, başkanlık yetkileri başbakan, meclis ve adalet komisyonuna devredilmişti.