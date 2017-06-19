Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kürt parasını tasarladı

25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılmasına karar veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parasını tasarladı.
IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber sitesi, bağımsızlık referandumunun duyurulmasının ardından “Kürdistan banknotlarını”nın tasarlandığını duyurdu.
Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber sitesi, bağımsızlık referandumunun duyurulmasının ardından Erbil'de yaşayan grafiker Aso Mamzade’nin, “Kürdistan banknotlarını” tasarladığını duyurdu.
Haberde, “Kürt parasının ön yüzünde Kürdistan tarihinin önde gelen isimlerinin portrelerine yer verildi” ifadeleri yer aldı.