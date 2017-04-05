Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek!

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Kerkük’teki bayrak krizi ve referandum konularını görüşmek üzere Bağdat’a ziyarette bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyetinden Adnan Mufti, Kerkük'te Kürdistan bayrağının indirilmeyeceğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw sitesinin haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adnan Mufti, “Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek. Bu yönde bir karar alınacaksa Kerkük İl Meclisi tarafından alınmalı. Sadece onlar böyle bir kararı verebilir” ifadelerini kullandı.

“Bu ziyaret Bağdat'ın Kerkük konusundaki endişelerini giderecek mi?” sorusuna Mufti şu yanıtı verdi: “Sadece onlar değil, biz de endişeliyiz. Bu yüzden oturup sorularını yanıtlamamız lazım. Bizim de sorularımız var ve onlardan yanıt bekliyoruz. Bu konuda ortak çıkarlar göz önünde bulundurulmalı. Bizim açımızdan Kürdistan halkının çıkarları her şeyin üstündedir.”

Irak Parlamentosu'nun Kerkük'te Kürdistan bayrağının indirilmesi yönündeki kararına ilişkin olarak Mufti, “Irak Temsilciler Meclisi'nin kararını yanlış buluyoruz. Ayrıca yasal olarak bazı eksiklikler içeriyor. Karar sonrası atılan adımları takip ediyoruz. Parlamentoda durumun sakinleşmesi için çaba verildiğini biliyoruz. Bu konuyu görüşmek istiyoruz” dedi.

Geçen hafta resmi kurumlara Kürdistan bayrağı asılması kararı alan Kerkük İl Meclisi, dün de kentte referandum düzenleneceğini açıklamıştı. Irak Parlamentosu ise, Kerkük İl Meclisi'nin bayrak kararının durdurulmasını talep etmişti. Irak Başbakanı Haydar İbadi de son açıklamasında, Kerkük yerel yönetimine tepki göstererek "Bu karardan Kürtler ve diğerlerinin çıkarı için vazgeçin" çağrısı yapmıştı.

İbadi'den de tepki

Irak Başbakanı Haydar İbadi de, komşu ülkelerin Kerkük'te resmi kurumlara asılan Kürdistan bayrağı nedeniyle Irak'ın içişlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek Türkiye’ye dolaylı olarak tepki gösterdi.

İbadi, dün düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'te resmi kurumlarda Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine ilişkin olarak, "Kerkük yerel yönetiminin anayasa maddelerine uyması ve ferdi kararlar almaması gerekiyor. Kerkük Valisi ve meclisini kentin birliğini muhafaza etmeye çağırıyorum" dedi.

Kürdistan bayrağının 10 yıldır Kerkük'te asılı durduğunu söyleyen İbadi, Kerkük Valisi ve İl Meclisi'ne, "IŞİD’le mücadele döneminde kentte yaşayanların birbirine kenetlenmesi gerekirken, bunu neden yapıyorsunuz?" diye sordu. Kerkük’teki tüm kesimlere dayanışma çağrısı da yapan İbadi, "Bu karardan Kürtler ve diğerlerinin çıkarı için vazgeçin" ifadesini kullandı.

İbadi, komşu ülkelerin Kerkük'teki Kürdistan bayrağı nedeniyle Irak'ın içişlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Irak'ın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. İç anlaşmazlıkların çözümü için tüm tarafların işbirliği yapması gerekir."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, "Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün" demişti.

Kürt heyetinden Bağdat'a ziyaret

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) bir heyet, Kerkük’teki bayrak krizi ile bağımsızlık referandumu konularını görüşmek üzere Bağdat'a gitti. Bağdat'taki ziyaretin ilk durağında heyet, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'la bir araya geldi.

Türkiye, Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda aldığı referandum kararına da tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı, "Kerkük'ün asli unsurları olan Türkmen ve Arapların katılmadığı bir toplantıda alınan bu kararın meşruiyeti yoktur" açıklamasında bulunmuştu.